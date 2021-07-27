Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseliyor
- AA & Ensonhaber
- 27.07.2021 - 17:34
- Güncelleme : 27.07.2021 - 17:55
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan terör saldırısında 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.
Saldırının ardından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman Mehmetçik'i şehit eden teröristlere yönelik operasyonlar başlatıldı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 15 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiş oldu.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu." denildi.