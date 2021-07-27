Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman Mehmetçik'i şehit eden teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan terör saldırısında 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Saldırının ardından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman Mehmetçik'i şehit eden teröristlere yönelik operasyonlar başlatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 15 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiş oldu.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu." denildi.