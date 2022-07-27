Petrol
99.6
0.14%
Euro
18.1703
0.44%
Dolar
17.8804
0.13%
Altın
988.66
0.27%
Borsa
2548
0.42%
Bitcoin
385.979
1.35%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal şehit düştü.
    • 27.07.2022 - 04:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

    Suriye'nin Azez Cibrin üs bölgesinde 26 Temmuz günü terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi.

    Çok namlulu roketatarlı saldırı sonucu şehit düşen askerin, Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal (24) olduğu belirlendi.

    Şehit haberi ailesine verildi

    Otal'ın şehadet haberi, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Mühimmat ve Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun ve askeri yetkililerce aileye verildi.

    Şehit Otal'ın, Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evinin sokağına Türk bayrakları asıldı.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu #1

    Şehidin anne babasının ayrı olduğu öğrenildi

    İHA'nın haberine göre, bekar olan şehit Mert Otal'ın 22 yaşında Mustafa adında bir erkek kardeşinin olduğu, anne ve babasının da 2010 yılında boşandığı öğrenildi.

    Annesi Arzu Otal'ın Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde yaşadığı, babasının ise Keskin ilçesinde ikamet ettiği belirtildi.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu #2

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Genç kadının katledilmesine yardım eden 3 kişi cezaevinde
    3. Sayfa

    Genç kadının katledilmesine yardım eden 3 kişi cezaevinde

    İstanbul'da kafede bıçaklı, sopalı kavga kamerada
    3. Sayfa

    İstanbul'da kafede bıçaklı, sopalı kavga kamerada

    Görüş Bildir