Haberler



İç Haber



Fırat Nehri'nde duba restoranın halatının kopması paniğe neden oldu

Fırat Nehri'nde duba restoranın halatının kopması paniğe neden oldu Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoranın halatının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklenmesi paniğe neden oldu. Sahil güvenlik ekiplerince nehir ortasında mahsur kalan müşteri ve personel bota alınarak tahliye edildi.