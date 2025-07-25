Garanti'den Temmuz 2025 zamlı promosyon ödemesi: Emekli bayram edecek

Emeklilere yönelik bankacılık kampanyaları her geçen gün daha cazip hale geliyor.

Bankalar, maaşını kendilerine taşıyan emekli müşterilerine yüksek tutarlarda promosyon ve ödül fırsatları sunarak rekabeti kızıştırıyor. Bu yarışta son hamle ise Garanti BBVA’dan geldi.

Garanti BBVA, emekli maaş promosyon ödemelerinde kapsamlı bir güncellemeye giderek toplamda 25.000 TL’ye varan nakit ve bonus desteği sağlayacağını duyurdu.

25 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlara toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül paketi sunuluyor.

Nakit desteğin yanında çeşitli bonus avantajları da içeren kampanya, emekli vatandaşlar için hem ekonomik rahatlama hem de dijital kolaylık sağlıyor.

Kampanya detayları şu şekilde:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus,

2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus,

Yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2.000 TL bonus,

Toplamda 10.000 TL’ye kadar ek bonus fırsatı sunuluyor.