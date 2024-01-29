Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün açılacak İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün açılarak hizmete girecek. Hattın açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

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AA

İstanbul'da önemli bir proje daha hizmete giriyor.

Ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacak olan 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı' ile birlikte zamandan tasarruf edilecek.

Bugün hizmete girecek

Metro hattı, Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla İstanbullunun kullanımına sunulacak.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tarihe not düşüyoruz"

"Bugün, İstanbul'da tarihe not düşüyoruz!



Türkiye’nin en derin metro istasyonu "Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor!"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

'İlk'lerin ve 'en'lerin projesi olacak

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)