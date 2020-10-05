Gaziantep Valiliği: El Bab'da 1 rejim askeri yakalandı

Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin El Bab kentinde, rejim saflarında askerlik yapan 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Sınıra taşan iç çatışmaları ile Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden Suriye'nin El Bab kenti, düzenlenen Fırat Kalkanı Harekat'ı ile terörden arındırılmıştı.

Rejim güçlerinden arındırılan El Bab'da 1 rejim askerinin daha yakalandığı duyuruldu.

1 REJİM ASKERİ GÖZALTINDA

Gaziantep Valiliği, El Bab'ın Kabbasin kasabasında yakalanarak gözaltına alınan 1 rejim askeri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 05 Ekim 2020 günü saat 11.00 sıralarında Rejim güçlerinde askerlik yapan bir şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır."