Gaziantep Valiliği: El Bab'da 1 rejim askeri yakalandı
Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin El Bab kentinde, rejim saflarında askerlik yapan 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.
- DHA
- 05.10.2020 - 14:31
Sınıra taşan iç çatışmaları ile Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden Suriye'nin El Bab kenti, düzenlenen Fırat Kalkanı Harekat'ı ile terörden arındırılmıştı.
Rejim güçlerinden arındırılan El Bab'da 1 rejim askerinin daha yakalandığı duyuruldu.
1 REJİM ASKERİ GÖZALTINDA
Gaziantep Valiliği, El Bab'ın Kabbasin kasabasında yakalanarak gözaltına alınan 1 rejim askeri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 05 Ekim 2020 günü saat 11.00 sıralarında Rejim güçlerinde askerlik yapan bir şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır."