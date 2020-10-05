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    Gaziantep Valiliği: El Bab'da 1 rejim askeri yakalandı

    Gaziantep Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin El Bab kentinde, rejim saflarında askerlik yapan 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 14:31
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    Gaziantep Valiliği: El Bab'da 1 rejim askeri yakalandı

    Sınıra taşan iç çatışmaları ile Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden Suriye'nin El Bab kenti, düzenlenen Fırat Kalkanı Harekat'ı ile terörden arındırılmıştı.

    Rejim güçlerinden arındırılan El Bab'da 1 rejim askerinin daha yakalandığı duyuruldu.

    1 REJİM ASKERİ GÖZALTINDA

    Gaziantep Valiliği, El Bab'ın Kabbasin kasabasında yakalanarak gözaltına alınan 1 rejim askeri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

    "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Elbab/ Kabbasin yerel kolluk birimlerince 05 Ekim 2020 günü saat 11.00 sıralarında Rejim güçlerinde askerlik yapan bir şahıs yakalanmış olup, yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır."

    Gaziantep Valiliği: El Bab da 1 rejim askeri yakalandı #1

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