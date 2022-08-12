Gaziantep'in albino kaplanı: Kartopu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayatı Koruma Parkı'nda korumaya alınan albino kaplan "Kartopu", kilo aldı ve çok hareketli.

İstanbul'dan yola çıkan ekibin 17 Nisan'da Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na teslim ettiği albino kaplan yavrusu "Kartopu", yapılan kontroller ve özel bakımla hızla yaşıtlarının kilosuna ulaştı.

Özel diyetisyenle beslendi

Villada bulunduğunda 22 kilogram, Gaziantep'e getirildiğinde ise 27 kilo 800 gram ağırlığında olan "Kartopu", özel diyetisyen eşliğinde hazırlanan laktozsuz vitaminli süt ve soğuk tavuk etiyle beslendi.

Bebek gibi özenle bakılan dişi kaplanın ağırlığı 57 kilo 800 grama ulaştı. İlk geldiğinde ürkek olduğu gözlemlenen "Kartopu", artık hayvanat bahçesindeki alanlara da alıştı.

Bahçede koşup oynayan, yuvasına kısa sürede uyum sağlayan ve hatta kendisine "Kartopu" diye seslenen vatandaşların yakınına kadar gelerek poz veren 7 aylık kaplan, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

"Kartopu maskotumuz oldu"

AA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, "Kartopu"nun barınağa geldiğinde dengeli ve düzenli beslenmediğini tespit ettiklerini söyledi.

İlk olarak hayvan hastanesinde kan örnekleri aldıklarını belirten Özsöyler, "Çıkan sonuçlara göre diyet hazırladık. Günde bir defa özel laktozsuz ve vitaminlerle desteklenmiş süt veriyoruz. Bunun yanında da sabah ve akşam olmak üzere belli periyotlarda 2-2,5 kilo arasında tavuk veriyoruz." dedi.