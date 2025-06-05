Gaziantep'te 1 ton 600 kiloluk dana, Türkiye rekoruna aday

İHA

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelindeki kurban pazarlarında hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde sergilenen dev kurbanlık dana “Fıstık”, hem cüssesi hem de fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. 1 ton 600 kilo ağırlığındaki ve 550 bin TL değerindeki bu özel dana, kurban pazarının adeta yıldızı oldu.

FISTIK, PAZARIN GÖZDESİ OLDU

4 yaşındaki “Fıstık”, yalnızca kilosuyla değil, özel bakımı ve beslenme süreciyle de öne çıkıyor. Günlük 25 kilogram yem tüketen dana, özel formüllerle hazırlanan yemlerle beslendi. Sahibi Hasan İyikesici, Fıstık’ı küçük yaştan itibaren özenle büyüttüğünü belirterek, "Adını hem sevimliliğinden hem de Gaziantep’in simgesi olan fıstıktan esinlenerek verdik" dedi.

Fıstık’ın babasının da geçen yıl kurban bayramında 1 ton 300 kilo ağırlığıyla çiftliğin rekorunu kırdığını belirten İyikesici, “Bu yıl Fıstık için 550 bin TL istiyoruz. Ciddi alıcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Eğer bu yıl satılmazsa, gelecek yıla kadar beslemeye devam edip 2 tonluk bir ağırlığa ulaşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

VETERİNERDEN 4 YILLIK ÖZENLİ BAKIM

Fıstık’ın doğumundan itibaren bakımını üstlenen Veteriner Hekim Mehmet Çambartık da süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"Fıstık’la 4 yılım geçti. Doğumundan aşılarına kadar tüm süreçlerini ben yönettim. Akıllı ve uysal bir hayvan. Kaliteli yemler ve düzenli bakım sayesinde bu hale geldi. Görünüşüyle de zaten dikkat çekiyor" diyen Çambartık, alıcı çıkmazsa hayvanın gelecek yıl tekrar satışa sunulacağını söyledi.