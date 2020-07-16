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    Gaziantep'te 2.26 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi

    Radara yakalanan sürücü, üflediği alkolmetre sonucu 2.26 promil çıkınca 'Maşallah' diyerek tepki verdi.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 15:25
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    Gaziantep'te 2.26 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi

    Gaziantep'te emniyet müdürlüğü, il genelinde trafik timleri ile denetim düzenledi.

    Dün trafik timlerinin sürdürdüğü radarlı hız denetim uygulamasında 70 kilometre hız sınırı olan bölgeden 82 kilometre hızla geçen sürücü, ekipler tarafından durduruldu.

    'MAŞALLAH' DEDİ

    Alkolün etkisiyle ayakta zor duran sürücüye, alkometre üfletildi. Sürücü, zar zor üflediği alkolmetrenin sonucu 2.26 promil çıkınca ‘maşallah’ diyerek tepki verdi.

    Gaziantep'te 226 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi - VİDEO

    EHLİYETİ DE YOKMUŞ

    Cezai işlem için ehliyeti istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilmesiyle polis; sürücüye radar, alkol ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

    Öte yandan gece boyunca süren denetimlerde, 3 bin 334 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 408 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 43 araç trafikten men edildi, 5 sürücü belgesine el konuldu.

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