- En Son Haber
- İç Haber
- Gaziantep'te 6 yıldır aranan zanlı yakalandı
Gaziantep'te 6 yıldır aranan zanlı yakalandı
- DHA
- 24.05.2020 - 15:16
Gaziantep'in ilçeye bağlı kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında komşu olan Özdemir ve Çelik aileleri arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
Anlaşamayan iki aile karşılıklı dava açtı.
4 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI
Mahkeme, bahçenin Özdemir ailesine ait olduğuna karar verirken, Özdemir ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi.
Bu sırada yanlarına gelen Çelik ailesinin duruma tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada Cemal Çelik, üzerindeki tabancayı çekip, Özdemir ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.
YAKALANAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Çelik'in, cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü tespit etti.
Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyon ile Çelik, saklandığı akrabasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.