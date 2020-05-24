- En Son Haber
- İç Haber
- Gaziantep’te anjiyo sonrası korona testi pozitif çıktı
Gaziantep’te anjiyo sonrası korona testi pozitif çıktı
- DHA
- 24.05.2020 - 13:42
Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki E.K.'ye özel bir hastanede anjiyo yapıldı.
9 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen E.K.'nın, 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı.
48 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Çalışma sonunda, E.K.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi, karantinaya alındı.
"HİÇ DIŞARI ÇIKMAYACAK MIYIM"
Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi Belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Karantinaya alınanlar arasındaki M.K.(67) ise, "Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim." dedi.
ANONSLU UYARI
Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.