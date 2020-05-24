Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Gaziantep’te anjiyo sonrası korona testi pozitif çıktı

    İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı adama geçmiş olsun ziyaretine giden 48 kişi karantinaya alındı.
    • DHA
    • 24.05.2020 - 13:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep’te anjiyo sonrası korona testi pozitif çıktı

    Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki E.K.'ye özel bir hastanede anjiyo yapıldı.

    9 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen E.K.'nın, 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı.

    48 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

    Çalışma sonunda, E.K.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi, karantinaya alındı.

    "HİÇ DIŞARI ÇIKMAYACAK MIYIM"

    Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi Belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Karantinaya alınanlar arasındaki M.K.(67) ise, "Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim." dedi.

    ANONSLU UYARI

    Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

    Görüş Bildir