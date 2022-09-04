Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi
Gaziantep'te ehliyet sınavı öncesi Polis tarafından fark edilen şahsın üzerinden düğme kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı çıktı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2022 - 11:54
- Güncelleme : 04.09.2022 - 12:04
Gaziantep'te gerçekleştirilen motorlu taşıtlar sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu.
Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi.
Yasal işlem başlatıldı
Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.
İHA'nın haberine göre; ismi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ehliyet sınavında kopya düzeneği VİDEO