Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı karaca koruma altında

DHA

Dün akşam Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hanağzı Mahallesi’nde ailesini ziyarete giden Hacı Ahmet Deveci, dışarıdan gelen köpek havlamalarını duyup dışarı çıktı. Yavru bir karacaya köpeklerin saldırdığını görünce, yakınlarıyla birlikte köpekleri uzaklaştırdı.

YARALI KARACAYI EVİNE GÖTÜRDÜ, YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Yaralı karacayı evine götüren Deveci, durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner ekipleri olay yerine gelerek karacanın yaralarını temizleyip ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.