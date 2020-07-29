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    Gaziantep'te mezarlığa gömülü el bombası bulundu

    Aile mezarlığında düzenleme yapan adam, toprağa gömülü el bombası buldu. Ekipler, bombayı kimin koyduğunu araştırıyor.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 12:05
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    Gaziantep'te mezarlığa gömülü el bombası bulundu

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Seydi Demir isimli vatandaş mezarlığa gitti.

    Kurban Bayramı nedeniyle Değirmencik Mahallesinde bulunan mezarlıktaki aile mezarlığına düzenleme yapan Demir, toprağa gömülü el bombası buldu.

    MEZARA GÖMÜLÜ BOMBA İMHA EDİLDİ

    Demir'in ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma, çevrede önlem aldıktan sonra bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

    JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olayda, jandarma ekipleri, el bombasını toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı.

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