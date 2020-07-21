Gaziantep'te orman yangını

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Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

Gaziantep'te Akbulut Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti.

2 HEKTARLIK ALAN YANDI

Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinası ve 40 personel müdahale etti.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.





































