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İHA

Gaziantep'te dehşet veren saldırı..

Akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı.

YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN YARALANDI

Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan taksici kendisini güçlükle araçtan dışarı atarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Taksicinin saldırıya uğradığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili arasında çıkan tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerde taksicinin kendisini güçlükle aracından dışarı attığı ve saldırganın kaçtığı görüldü.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.