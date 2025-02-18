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DHA

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar, yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine aktardı.

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

DRONE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamadı.

Hava trafiğinin drone olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.