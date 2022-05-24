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    Gaziantep'te tefeci operasyonunda 177 banka hesabına el konuldu

    Gaziantep'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.05.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:49
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    Gaziantep'te tefeci operasyonunda 177 banka hesabına el konuldu

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olanların banka ve kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

    Çok sayıda malzeme ele geçirildi

    Ekiplerin uzun süre takip ettiği 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine bugün savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

    Baskınlarda 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik bilgisi ve doküman ele geçirildi.

    24 şüphelinin 177 banka hesabına el konuldu

    DHA'nın haberine göre, suç unsurlarına el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İncelemeler doğrultusunda tespit edilen 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına da el konuldu.

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ile 'POS tefeciliği' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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