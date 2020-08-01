Gaziantep'te camiye ayakkabıyla girip video paylaştı

Ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te yaşayan Büşra O., ayakkabıları ile girdiği camide TikTok videosu çekerek o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı gören kullanıcılar ise Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine tepki gösterdi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği öğrenilen Büşra O. ile ilgili yasal işlem devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'te TikTok videosu için camiye ayakkabıyla girdi

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

"Bir sosyal medya uygulaması üzerinden Büşra O. isimli şahsın camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunması üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Büşra O.'ya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."