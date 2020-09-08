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    Gaziantep'te zincirleme kaza

    Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 20:18
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 20:18
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    Gaziantep'te zincirleme kaza

    Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

    O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

    4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

    Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.

    Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı VİDEO

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    Gaziantep te zincirleme kaza #1

    Gaziantep te zincirleme kaza #2

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