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    Gebze'de sosyal mesafeli indirim kuyruğu

    Kadın giyim mağazasının önüne gelen müşteriler, indirimli ürünlerden alabilmek için uzun bir süre sıra bekledi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 15:59
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    Gebze'de sosyal mesafeli indirim kuyruğu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kadın giyim mağazası, koronavirüs nedeniyle kapanırken, bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

    Müşteriler ise indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

    POLİSTEN 'SOSYAL MESAFE' UYARISI

    İçeride bulunan müşterilerin çıkmasıyla belli sayıda müşterilerin içeri girmesine izin verilirken, ürünlerin denenmesine ise izin verilmedi.

    Polis de sırada bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

    Gebze'de sosyal mesafeli indirim kuyruğu

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