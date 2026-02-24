Gece yarısı tabelalar değişti: İşte 24 Şubat zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları

Döviz kurlarında ve uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,5 lira zam yapıldı.

Yapılan artışla birlikte birçok şehirde akaryakıt istasyonlarının tabelaları yeniden değişti.

Araç sahipleri ise zam sonrası güncel fiyatları merak ediyor.

Peki son artışın ardından pompa fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat itibarıyla güncel akaryakıt fiyatlarında son durum…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 57.19 TL

Motorin: 60.30 TL

LPG: 30.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 58.12 TL

Motorin: 61.41 TL

LPG: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 58.39 TL

Motorin: 61.69 TL

LPG: 30.09 TL

Fiyatlar, şirket ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.