Gençlerden Erdoğan'a sosyal medya sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sorulan sosyal medya ile ilgili bir soruya Twitter'daki 16.2 milyon takipçi üzerinden yanıt verdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

O sorulardan biri, sosyal medya ile ilgiliydi.

SOSYAL MEDYAYA MESAFELİ MİSİNİZ SORUSU

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi, "Siz sosyal medyayı aktif kullanan bir siyasetçisiniz. Ama bazı açıklamalarınızdan sosyal medyayı sevmediğiniz veya mesafeli olduğunuz sonucu çıkıyor. Gerçekten bu böyle mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Soruya takipçi sayısıyla yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 16.2 milyonu bulan takipçi sayısıyla Twitter'da en çok takip edilen kişi olduğunu anımsattı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"SOSYAL MEDYADAN NEFRET ETSEK ETKİN ŞEKİLDE KULLANMAZDIK"

"Gerçeklere yüzümüzü kapatacak kadar hayattan kopuk değiliz. Bir siyasetçi olarak da gerçeklere gözümü kapamam, sesleri duymamam söz konusu değil. Hem göreceğim hem de bu sesleri duyacağım. Dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeycek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık.

"TÜRKİYE'DE 16.2 MİLYON TAKİPÇİYLE EN ÇOK İZLENEN KİŞİYİM"

Ülkemizde 16.2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını dahi hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Telefonunuza sızılsa, kendinizin veya kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp Twitter, Facebook'ta yayınlansa çaresiz kalacaksınız.

"SOSYAL MEDYANIN AHLAKİ ZEMİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK GÖREVİMDİR"

Çünkü bu mecralar, bazı ülkelerde yaptıklarının aksine Türkiye'de mali veya hukuki muhataplarını sağlayacak temsilcilik açmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Sosyal medya ve dijital platormlarda maddi ve manevi itibarı koruma hakkı olmalıdır. Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve ahlaki zeminde kullanabilmesini sağlamak devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü hukuki bir altyapı oluşturmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına inşallah yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız."