Gıda denetimlerinde 7 ayda 63 milyon lira ceza uygulandı

Toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ülke genelinde gıda denetimleri titizlikle yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimler konusunda bu yılın ilk 7 ayına ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 705 bin gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Gıda üretim ve satış ile toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri her geçen yıl artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Pakdemirli, 2002 yılında 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1.2 milyona çıkardıklarını kaydetti.

63 MİLYON 111 BİN 879 TL PARA CEZASI

Pakdemirli, "Bu yılın ilk 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 TL idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk." dedi.

ALO GIDA HATTI ARACILIĞIYLA 2.4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009 yılında başlatılan 174 Alo Gıda Hattı'na bugüne kadar toplamda 2.4 milyondan fazla arama yapıldığını belirten Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp ihbar hattına da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru yapıldığını ifade etti.