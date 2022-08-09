Giresun'da bir lunaparkta eğlence treni raydan çıktı

Giresun'da bir lunaparkta eğlence treni raydan çıktı

Giresun'da bulunan bir lunaparkta raydan çıkıp devrilen eğlence treninden savrulan 4 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Giresun kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana gelen olayda, eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

4 kişi yaralandı

Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu kritik

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle eğlence faaliyeti durdurulan lunaparkla ilgili olarak savcılıkça inceleme başlatıldığı belirtildi.

Giresun'da bir lunaparkta eğlence treni raydan çıktı VİDEO





































