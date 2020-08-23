Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen selde kaybolan bir jandarmanın daha naaşına ulaşıldığını söyledi.

Giresun'da meydana gelen selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de incelemelerini sürdürüyor,

Bu kapsamda üç bakan helikopterle Yağlıdere ve Espiye ilçelerindeki incelemelerinin ardından Giresun İl AFAD Müdürlüğüne geldi.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, selde kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

KAYBOLAN 1 JANDARMANIN NAAŞI DAHA BULUNDU

Bakan Soylu, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Böylece daha önce cenazelerine ulaşılan 5 kişiyle birlikte can kaybı 6'ya yükselmiş oldu.

Doğankent ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Araçta bulunan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına daha önce ulaşılmıştı. Kayıp 3 askeri arama çalışmaları sürüyor.