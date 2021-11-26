Giresun'da heyelan ulaşıma engel oldu

Bulancak ilçesindeki karayolunda gerçekleşen heyelan yolu tıkadı. Bölgeye gelen ekipler çalışmalarını sürdürürken, valilik, ulaşımın Alibeyköy yönünden sağlandığı bildirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleşen heyelan kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.

KAYA PARÇALARI YOLU KAPATTI

Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun 26’ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapatırken, ulaşımın Alibeyköy yönünden sağlandığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası ulaşım Alibeyköy yolundan sağlandı" denildi.