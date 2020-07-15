Giresun'da ıslık dili ile darbe girişimini kınadılar

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitleri ıslık dili ile andı.

Yurdun genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehitleri anma ve darbe girişimini kınama programları düzenleniyor.

Giresun’un Çanakçı ilçesi Kuşköy köyünde de, Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği (ISLIKDER) üyeleri, darbe girişimini kınadı.

500 YILLIK DİL İLE ANDILAR

Yöre halkı, 500 yıldır konuştuğu 'kuş dili' olarak bilinen 'ıslık dili' ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehitleri, ıslık diliyle andı.

ISLIKDER üyeleri, ‘15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahraman, kahraman Ömer Halisdemir’ cümlelerini ıslık diliyle söyledi.

"BUNDAN SONRA HİÇ KİMSE DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNAMAZ"

FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşı olduklarını belirten Dernek Başkanı Şeref Başkan, “ISLIKDER olarak ıslık diliyle 15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Ömer Halisdemir' cümlelerini kullandık. Milletimiz 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan hainlere müdahale ederek bertaraf etmişlerdir. Bundan sonra da darbe girişiminde bulunacak olan terör örgütlerine karşı hepimiz karşı duracak ve yine bertaraf edeceğiz inşallah. Bundan sonra hiç kimse darbe girişiminde bulunamaz. Millet olarak bu tür darbelere, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yapmış olduğu darbe girişimlerine şiddetle karşıyız” ifadelerini kullandı.