Giresun'da sel felaketi can aldı

Sel ve su taşkınlarına neden olan şiddetli yağışlar Giresun'u esir aldı. Kayıp vatandaşların henüz belirlenemediği felakette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Giresun'da sel ve su baskınları meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin esir aldığı Tirebolu-Doğankent bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bilgisini vermişti.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Bölgede kayıp jandarma personeline yönelik sabah saatlerinde itibaren başlatılan arama çalışmalarında bir jandarma uzman çavuşun toprak altındaki aracın içinde kalarak şehit olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu, tespit edilen 11 vatandaşın kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirerek kayıp vatandaşlar ile ilgili, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" açıklamasında bulundu.

1'İ ŞEHİT 3 CAN KAYBI

2 vatandaşın da hayatını kaybettiği belirtilen sel felaketinde can kaybının artmasından endişe edilirken, Giresun Valisi Enver Ünlü, kayıp vatandaşların tamamının henüz teyit edilemediğini duyurdu.

Kayıp vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Vali Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu.