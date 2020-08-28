Giresun'da selde mahsur kalan kardeşini havalandırmadan kurtardı

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde lokanta işletmecisi Nurullah Barıtcı, sel nedeniyle iş yerinde mahsur kalan kız kardeşi Fatma Barıtcı'yı son anda kurtardı.

Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel felaketinde 2'si asker 8 kişi hayatını kaybederken, birçok ev ve iş yeri, araçlar ve köprüler hasar gördü.

Dereli'de lokanta işleten Nurullah Barıtcı, kız kardeşinin dükkanın arka kısmında masanın üzerine çıkıp kendini sabitlediğini belirtirken kendisi de havalandırma penceresinden dal parçası uzatıp pencerenin yanına kadar gelmesini sağlayıp kardeşini kurtardı.

"SON ANDA AKLIMIZA HAVALANDIRMA GELDİ"

Barıtcı, kız kardeşinin bir buçuk saat mahsur kaldığını belirterek “Kardeşimle iletişimimiz kesilince artık sağlıklı düşünemedik o anda. Sonra aklımıza havalandırma penceresi geldi. Pencereyi söküp seslendik, ses gelince de bir dal parçası uzattık. O sayede pencerenin yanına kadar gelince oradan kurtardık” dedi.

"AĞABEYİM, SÜPERMEN GİBİ BENİ KURTARDI"

Nurullah Barıtcı, babalarını 1,5 yıl önce kanserden kaybettiklerini belirterek, ailesinden bir kişiyi daha kaybetmediği için mutlu olduğunu söyledi. Fatma Barıtcı ise ağabeyinin süpermen gibi imdadına yetiştiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.