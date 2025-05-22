Giresun’da SOLOTÜRK gösterisi

İHA

Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında sergilediği muhteşem hava gösterisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Özellikle Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Park çevresi, Kale ve sahil şeridi boyunca binlerce kişi, F-16 savaş uçağının akrobatik manevralarını izlemek için bir araya geldi.

VATANDAŞLAR, UNUTULMAZ ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gökyüzünde süzülen jetin gerçekleştirdiği zorlu dönüşler ve hız kesen dalışlar, kalabalığın nefesini kesti. SOLOTÜRK pilotunun ustalıkla gerçekleştirdiği manevralar arasında özellikle Giresun Kalesi ve Giresun Adası üzerinde yapılan gösteriler hafızalara kazındı. Vatandaşlar, gökyüzündeki bu olağanüstü şovu cep telefonlarıyla kaydederek unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

"SAYGI UÇUŞU" BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Yaklaşık 30 dakika süren gösteri sırasında SOLOTÜRK kalkışı, ünlü SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor akrobasi hareketlerinden biri olarak kabul edilen “Saygı Uçuşu” izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu eşsiz deneyimin hem heyecan verici hem de gurur verici olduğunu belirterek, gösterinin Giresun’a unutulmaz bir an yaşattığını dile getirdi.