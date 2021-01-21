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    Giresun'da yaşlı kadının yardımına jandarma koştu

    Giresun'un Dereli ilçesinde soğuk havada ahşap barakada tek başına yaşayan yaşlı kadına jandarma ekipleri sahip çıktı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 08:46
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    Giresun'da yaşlı kadının yardımına jandarma koştu

    Giresun'un Dereli ilçesi Kurtulmuş Köyü Gökçebel Mahallesi'nde devriye görevinde olan jandarma ekipleri, 83 yaşındaki G.A'nın kar yağışının yarattığı zorluklar altında çok eski ahşap bir barakada tek başına yaşadığını tespit etti.

    JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

    Ekipler yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı.

    Giresun jandarma

    SAĞLIK MUAYENESİ YAPTIRILDI

    Dereli Devlet Hastanesine götürülerek sağlık muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı.

    G.A. daha sonra Giresun il merkezinde ikamet eden aile yakınlarına teslim edildi.

    Giresun jandarma

    Giresun jandarma

    Giresun jandarma

    Giresun jandarma

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