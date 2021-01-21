Giresun'da yaşlı kadının yardımına jandarma koştu

Giresun'un Dereli ilçesinde soğuk havada ahşap barakada tek başına yaşayan yaşlı kadına jandarma ekipleri sahip çıktı.

Giresun'un Dereli ilçesi Kurtulmuş Köyü Gökçebel Mahallesi'nde devriye görevinde olan jandarma ekipleri, 83 yaşındaki G.A'nın kar yağışının yarattığı zorluklar altında çok eski ahşap bir barakada tek başına yaşadığını tespit etti.

JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

Ekipler yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı.

SAĞLIK MUAYENESİ YAPTIRILDI

Dereli Devlet Hastanesine götürülerek sağlık muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı.

G.A. daha sonra Giresun il merkezinde ikamet eden aile yakınlarına teslim edildi.