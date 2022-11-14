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    Göcek'te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma

    Doğa harikası Göcek'te, özel koruma bölgesi ilan edilen alandaki yapılaşma ortaya çıktı. Özel plaj ve patikalarla 2 platformun kurulduğu alan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 14.11.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 15:59
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    Göcek'te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma

    Türkiye'nin en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Muğla, Fethiye ilçesiyle ün salıyor.

    Bölgedeki koylar, yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi görüyor.

    En sevilen köylerinden biri olan Göçek'te mavinin her tonu eşsiz güzellik sunuyor.

    Özel koruma bölgesi ilan edildi

    Öte yandan köy, yasalarla korunması için özel koruma bölgesi ilan edildi.

    Yapılaşmanın mümkün olmadığı Göçek'te bölge halkı, koyların tehlikede olduğuna dikkat çekiyor.

    Göcek te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma #1

    2 adet platform kuruldu

    Ensonhaber.com ihbar hattına ulaşan bir video, tehlikeyi gözler önüne serdi.

    Görüntülerde, Binlik bölgesinde bulunan Yavansu'da, 2 tane platform kurulduğu görülüyor.

    Göcek te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma #2

    "Bir ay önce inşaat halindeydi"

    O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş, "Burası özel koruma bölgesi biliyorsunuz. Göcek, Binlik Koyu'nun bir köşesi, Yavansu diye bir bölge. Bu bölgede görüyorsunuz özel bir alan açılmış. Özel plajı ve patikalarıyla iki tane platform kurulmuş. Sağdaki bir ay önce inşaat halindeydi onu da tamamlamışlar." ifadelerini kullandı.

    Göcek'te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma
    VİDEO

    Göcek te özel koruma bölgesinde kaçak yapılaşma #3


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