Gülistan Doku için 16 günde 150 saat dalış yapıldı

Tunceli'de 300 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine arama bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yaptı.

225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜNÜ'NÜN YARISI TARANDI

Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken 3 su altı arama robotu ve yandan taramalı sonar cihazı baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapıyor. 16 günde toplam 150 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede Gülistan'ın kardeşi Osman Doku, AFAD Müdürü Cem Erdoğan tarafından bilgilendirilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar ise aileyi yalnız bırakmadı.

































