Gümüşhane’de ‘çarpık mezarlaşma’ kıbleyi şaşırttı

Kent merkezinde bulunan Emirler Mezarlığı’nda bazı kabirlerin yüzlerinin kıbleye dönmediği ortaya çıktı. Mezarların farklı yönlerde olması tartışmaya sebep oldu.

Gümüşhane’de 1965 yılında inşa edilen Emirler Mezarlığı’ndaki bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği gözlendi.

İçerisinde şehit naaşlarının da bulunduğu mezarlık, alanını zamanla doldurdu ve cenazeler gelişigüzel yerleştirildi.

Bu da ‘çarpık mezarlaşma’ya neden oldu

YOLA PARALEL GÖMÜLDÜLER

Havadan çekilen fotoğraflarda ilk kabirler çok fazla sorunlu gözükmüyor…

Ancak son yıllara doğru yoğunluk artıyor ve kabirler yola paralel bir şekilde bakıyor.

YENİ MEZARLIKTA SORUN YOK

Mevcut mezarlıkta yer sorunu olması nedeniyle Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında Emirler Mezarlığı’nın üst tarafında başlayan yeni mezarlık yeri çalışmaları devam ederken, burada defne hazır şekilde inşa edilen mezar yerlerinde sorun olmadığı belirlendi.

Gümüşhane'deki 57 yıllık mezarlıkta kıble tartışması VİDEO

DUYAN MEZARLIĞA KOŞTU

Mezarlıkta kıblenin yanlış olduğu haberini alan vatandaşlar ise yakınlarının kabrini kontrol ediyor.

Bazı kısımlardaki kabirlerin kıble yanlışlığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini ifade eden vatandaşlar, bundan sonra yapılacak defin işlemlerinde kıbleye uyulması gerektiğini belirtiyor.

“BİZ DE KONTROL ETTİK KIBLE YÜZLERİ FARKLI”

Yakınlarının kabirlerini ziyaret için mezarlığa gelen ve kıbledeki yanlışlıkları fark eden İdris İncir, “Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey yok. Yapılan yapılmış. Bundan sonrası için doğru kıbleyi bulmak gerekiyor. Evet, biz de kontrol ettik, kıble yüzleri farklı. Dini konuda bir sorun olur mu onu ben bilemem, ona fetva verecekler hocalar.” dedi.

“KIBLE AÇISINDAN BENCE SAKINCALI”

Hatice Gösterit ise “Kıble açısından bence sakıncalı. Sonuç olarak kıble İslamiyet’te yön olarak boşuna belirlenmemiş. Bu namaz için de böyle. Hatta yatak odalarımızda dahi yatağımızın kıbleye doğru olması konuşuluyor. Müftülüğe bu konuda başvurmakta fayda var. Bu vefat etmişlerimizi rahatsız eder mi bu da ayrı bir soru. Biz de yakınımızın mezarını ziyaret etmeye geldik, bazı uygunsuzluklar vardı kıblede, bundan sonrası için daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

“MEZARLIKLARA BAKARSANIZ FARK ÇIKIYOR ORTAYA”

Mezarlıklardaki kıble yanlışlığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini söyleyen Turgut Eren, “Bugüne kadar olan yanlışlarımız en azından bundan sonra olmaz ve mezarlıklarımız kıbleye denk gelirse çok memnun oluruz. Fark etmemek mümkün değil, kendisini gösteriyor zaten. 80’li yıllardan önceki ve sonraki mezarlıklara bakarsanız fark çıkıyor ortaya. Ben fetva verir şekilde konuşamam ama ne kadar doğru ve düzgün olursa, dinimiz açısından da o kadar iyi olur.” ifadelerini kullandı.