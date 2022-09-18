Gümüşhane'de kimliğini kaybeden adayı KPSS'ye polisler yetiştirdi

Gümüşhane'de kimliğini kaybettiğini için sınava alınmayan aday, polisler tarafından İl Nüfus Müdürlüğü’ne götürülerek geçici kimlik belgesi çıkarttı. Aday, 15 dakika kala sınava yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti.

Bu çerçevede iptal edilen oturumlar bugün saat 10.15'de yapılan sınavla başladı.

Gümüşhane’de sınav heyecanı yaşayan memur adayları, geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15'te başlayan sınav için girişler, saat 10.00'da sona erdi.

Kimlik kartı kaybolan aday, sınava alınmadı

Sınava girmek için evinden çıkan Selma Olgun ise sabahın erken saatlerinde sınava gireceği Gümüşhane Üniversitesi’ne geldi. Kimlik kartı kaybolan memur adayı sınav salonuna alınmadı.

Polis ekipleri adayı önce İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürüp ardından sınava yetiştirdi

Durumu Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine bildiren Olgun’u polis ekipleri İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA'nın haberine göre, buradan geçici kimlik belgesi alan Selma Olgun, yine polis otosuyla sınavın başlamasına 15 dakika kala sınav salonuna yetiştirildi.