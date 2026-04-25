Gümüşhane’de köylüler, cezaevi için 35 milyonluk arazi bağışlayacak

Gümüşhane’de yapılması planlanan kampüs tipi cezaevi projesinde yer arayışları sürerken, Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünden dikkat çeken bir teklif geldi. Köy halkı, projenin kendi bölgelerinde hayata geçirilmesi için yüksek değerli bir araziyi hibe etmeyi önerdi.

200 DÖNÜMLÜK ARAZİ BEDELSİZ VERİLECEK

Salyazı Köyü Muhtarı Nurettin Karakoç, yaklaşık 200 dönümlük arazinin cezaevi projesi için tahsis edilebileceğini belirterek, bu alanın değerinin 35 milyon lira civarında olduğunu ifade etti. Karakoç, devletin yatırım yükünü azaltmak adına bu fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

HAVALİMANINA YAKIN KONUM AVANTAJ SAĞLIYOR

Köy halkı, bağışlanması planlanan arazinin Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunduğunu vurguladı. Bu konumun, ulaşım açısından projeye önemli bir avantaj sağlayacağı ifade edildi.

"KÖYÜMÜZ YENİDEN CANLANACAK"

Muhtar Karakoç, cezaevinin bölgeye yapılması halinde köyde ekonomik ve sosyal hareketliliğin artacağını belirterek, özellikle yaz aylarında artan nüfusun kalıcı hale gelebileceğini dile getirdi. Köyün eski canlı günlerine dönmesini istediklerini söyledi.

Köy sakinleri de projeye destek vererek, cezaevinin bölgede istihdam ve nüfus artışı sağlayacağını düşünüyor. Vatandaşlar, yatırımın hem köy hem de çevre yerleşimler için ekonomik katkı sunacağını ifade etti.

"DAHA FAZLASINI DA VERMEYE HAZIRIZ"

Bazı köylüler, ihtiyaç duyulması halinde arazi miktarının artırılabileceğini belirterek, projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteğe açık olduklarını dile getirdi. Cezaevinin yapılmasının bölge için önemli bir fırsat olacağı görüşü öne çıktı.