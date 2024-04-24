İHA
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki çok sayıda köye ulaşımı sağlayan Yukarı Kürtün Grup Yolu, Çayırçukur Köyü Çöplüce mevkiinde Kürtün Barajı’nın gövdesine yakın bir noktada heyelan meydana geldi.
Vatandaşlar panik yaşadı: Anbean kaydedildi
Hyeelan, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesinin dağ yamacından koparak yolu kapatması nedeniyle köylere ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı.
Heyelanın yaşandığı alanda bulunan ve o anları kaydeden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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