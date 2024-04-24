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Gümüşhane’de meydana gelen heyelan saniye saniye görüntülendi

Gümüşhane’de meydana gelen heyelan saniye saniye görüntülendi Kürtün'de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.