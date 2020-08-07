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    Güngören'de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı

    Güngören'de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı

    İstanbul Güngören'de duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 23:59
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    Güngören'de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı

     

    İstanbul'un Güngören ilçesinde  9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor.

    DUVARLAR ÇATLAK, DEMİRLER DIŞARI ÇIKMIŞ

    Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #1

    "BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

    Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #2

    "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

    Binada oturan Serap Baykara ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı" diye konuştu.

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #3

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #4

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #5

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #6

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #7

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #8

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #9

    Güngören de çökme riski olan bina halen boşaltılmadı #10

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