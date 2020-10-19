Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, ateş, eklem ağrısı ve kuru öksürük şikayetleri nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Habertürk kanalının spikeri Mehmet Akif Ersoy, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy, 3 gündür ateşi olduğunu ve beraberinde eklem ağrısı çektiğini belirtti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri ile evde istirahat ettiğini ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Mehmet Akif Ersoy, testinin pozitif çıktığını şu ifadelerle açıkladı:

"3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum.

Neticede koronavirüs pozitif rakamlarına dahil olmuşum.

İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..."