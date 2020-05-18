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- Hacı Bayram'da drift yapana ceza kesildi
Hacı Bayram'da drift yapana ceza kesildi
- Haber Merkezi
- 18.05.2020 - 09:11
Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde çekimler için yapılan drift, birçok kişi tarafından tepki çekince Ankara Valisi ve kolluk güçleri harekete geçti...
PARA CEZASI
Konu ile ilgili Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."
Hacı Bayram'da drift yapan kişiye ceza kesildi