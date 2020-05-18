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    Hacı Bayram'da drift yapana ceza kesildi

    Hacı Bayram'da drift yapana ceza kesildi

    Ankara Valiliği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası uygulandığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 09:11
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    Hacı Bayram'da drift yapana ceza kesildi

    Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde çekimler için yapılan  drift, birçok kişi tarafından tepki çekince Ankara Valisi ve kolluk güçleri harekete geçti...

    PARA CEZASI

    Konu ile ilgili Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir."

    Hacı Bayram'da drift yapan kişiye ceza kesildi


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