Hadımköy'de iş yeri önüne çöp toplayan kargalara güldüren tepki İstanbul Hadımköy'de, yuva yapmak için iş yeri önüne çalı ve çöp toplayan kargalara güldüren bir tepkiyle, "Patron kargalar kadar çalışmıyorsunuz diyor" dedi.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy mahallesinde, iş yeri önünde yuva yapmak için çalı, poşet ve çivi gibi malzemeleri toplayan kargaları gören bir işçi, isyan etti.

Çalışanlar, önlerinde biriken bu malzemelerle mücadele ederek kargaları sosyal medyada paylaşarak şikayet etti.

"Patron 'Kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor"

Videoda kargaları şikayet eden çalışan, şunları söyledi:

Bu kargaları şikayet ediyorum artık. Beni hayattan soğuttular. Yuva yapacak diye şuraya topladıkları malzemelere bak. Her gün bunları süpürmekten gına geldi. Yuva yapacağım diye böyle şeyler toplanır mı, bunlar hep inşaat malzemeleri. Bu vidayı nasıl kaldırıyorlar? Bunlar ağır. Bıçak bile getirmişler. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'Kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım.

Video sosyal medyada gündem olurken izleyenlerin ise yüzleri güldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)