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    Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

    İstanbul Hadımköy'de dün yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırılmaya devam ediliyor.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 20:22
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    Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor

    Dün sabah saatleri itibarıyla yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, sahipleri tarafından çekiliyor.

    SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI BIRAKTIKLARI YERDEN ALIYOR

    İstanbul’un pek çok yerinde trafiğin normale dönmesiyle vatandaşlar, dünden beri yolda kalan araçlarını bıraktıkları yerlere gelerek güç de olsa çıkartıp trafiğin rahatlamasını sağladı.

    Hadımköy'de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor VİDEO

    "ARACIMI KENDİ İMKANLARIMLA ÇIKARTTIM"

    Aracının dünden beri yolda mahsur kaldığını söyleyen Fehmi Gerçeker, “Dün gece 04:30’da işten çıktım. Trafiğe çıktım, yollar kilitlenmişti. O yüzden araba durmuş vaziyetteydi. Sağ çektim, park ettim, eve gittim. Akşama doğru haberlerde anayollar açıldı diye duydum. Sonra geldim, aracımı alayım da diğer araç sahipleri mağdur olmasın dedim. Aracımı kendi imkanlarımla çıkarttım, gideceğim” şeklinde konuştu.

    Hadımköy de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor #1

    Hadımköy de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor #2

    Hadımköy de sürücüler yolda bıraktıkları araçlarını çekiyor #3


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