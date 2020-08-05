Hakkari'de 7 yaşındaki Mukaddes yataktan kalkamayacak

Gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 7 yaşındaki küçük kız çocuğunun babası, kızının ihmal kurbanı olduğunu iddia etti.

Hakkari'deki özel bir kreşe giden 7 yaşındaki Mukaddes Akar'ın, 12 Kasım günü nefes borusuna oyun hamuru kaçtı.

Nefes alamayan Mukaddes, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mukaddes, ilk müdahalenin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 ay tedavi altına tutulan Mukaddes, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay burada tedavi altında tutulan çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi.

ÖMÜR BOYU YATAĞA MAHKUM KALDI

Ailesi tarafından Hakkari'ye götürülen Mukaddes, durumu ağırlaşınca Van'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan küçük kızın başından baba Recep Akar, bir an olsun ayrılmıyor.

Baba Akar, kızının beynine uzun süre oksijen gitmediği için bitkisel hayata girdiğini ifade ederek, “Mukaddes, gittiği kreşte ihmal kurbanı oldu. Oyun odasında, çocuklarla oynarken oyun hamuru nefes borusuna kaçıyor. Kızım ömür boyu yatağa mahkum kalacak. Doktorlar, tedavisi olmadığını söyledi.” dedi.

“SADECE KALBİ ÇALIŞIYOR”

Kızının 10 aydır tedavi gördüğünü ifade eden baba Akar, “Kızım Hakkari Devlet Hastanesi'nden, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 ay kaldıktan sonra ambulans uçakla, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı. 4 ay kaldıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle, doktorlar, ‘Çocuğunuza yapılacak bir şey yok’ diyerek, eve gitmemiz gerektiği söylendi. Yine ambulans uçakla, Van'a geldik. Van'dan Hakkari'ye götürdük. Hakkari'de kızım fenalaşınca özel hastaneye getirdik. Yaklaşık 10 aydır kızım yaşam mücadelesi veriyor. Hiçbir şekilde konuşamıyor. Sadece kalbi çalışıyor. Bu da kreşin ihmali. Dava açtım, şu anda adli süreç devam ediyor. İnşallah hak yerini bulur.” diye konuştu.

“TELEFONLA KONUŞTU DİYE KIZIM ÖMÜR BOYU YATAĞA BAĞIMLI KALDI”

Akar, kızının nefes borusuna kaçan oyun hamurunun Hakkari'de çıkarıldığını söyleyerek, “Nefes alamadığı için beyne oksijen gitmiyor. Burada ihmal var. Kreşte sertifikasız bir eleman çalıştırmak, sigortasız eleman çalıştırmak nedir? Olay anında kız eleman, telefonda konuşuyor. Kreş sahibi, bize ‘Telefonla konuşmak kesinlikle yasaktır. Personelimizin telefonlarını alıp, dolaba bırakıyoruz’ diyordu. Telefon konuşmasından dolayı kızım ömür boyu yatağa bağlı kaldı.” dedi.