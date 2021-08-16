Hakkari'de 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir kamyonette arama yaptı. Araçta yapılan aramada 9 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

9 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 14 Ağustos 2021 günü Şemdinli ilçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında bir şahsın kullandığı kamyonette yapılan kontrolde, zula bölümlerde 9 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"