Hakkari'de ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Hakkari'de Şemdinli ilçesinin Aktütün bölgesi yakınlarında bulunan Konur köyünde evden çıktıktan sonra uzun süre geri dönmeyen Ferho Sevmiş (64) isimli şahsın ailesi durumdan endişelenerek arama çalışması başlattı.

CEVİZ AĞACININ ALTINDA CANSIZ BULUNDU

Yaptıkları arama sonucunda Ferho Sevmiş'i ceviz ağacının altında hareketsiz vaziyette buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevmiş, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 64 yaşındaki Ferho Sevmiş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Sevmiş'in yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.