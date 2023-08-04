Hakkari'de baş ve diş ağrısı için gittiği hastanede, beyin tümöründen öldü
DHA

Hakkarili Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı çekmeye başladı.

Ağrıları çekilmez hale gelen Temel, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yolunu tuttu.

Dişini çekip, hastaneye yolladı

26 yaşındaki Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi.

Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde olduğu belirlendi.

Ameliyat oldu ancak kurtulamadı

Ameliyata alınan ve bir süre hastanede tedavi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şilan Temel’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.