Hakkari'de baş ve diş ağrısı için gittiği hastanede, beyin tümöründen öldü Baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen 26 yaşındaki genç kadın, yaşamını yitirdi.

DHA Hakkarili Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı çekmeye başladı. Ağrıları çekilmez hale gelen Temel, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yolunu tuttu. Dişini çekip, hastaneye yolladı 26 yaşındaki Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi. Ameliyat oldu ancak kurtulamadı Ameliyata alınan ve bir süre hastanede tedavi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şilan Temel’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.