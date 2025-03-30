Hakkari’de bayram temizliği: Bir gecede 170 ton çöp toplandı

İHA

Hakkari Belediyesi, bayram boyunca artan çöp sorununa çözüm bulmak için yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, akşamdan sabaha kadar süren çalışmalarda yaklaşık 170 ton çöp toplayarak, çöpleri uygun şekilde bertaraf etmek üzere çöp merkezine gönderdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, normalde Hakkari şehir merkezinde günlük 40 ila 60 ton çöp toplandığını ancak bayramda çarşı ve mahallelerdeki çöplerin artış gösterdiğini belirterek, toplamda 170 ton çöp topladıklarını açıkladılar. Ekiplerin, daha temiz bir Hakkari için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan yetkililer, vatandaşlara çöplerini doğru noktalara bırakmaları konusunda tekrar uyarıda bulundular.