Hakkari'de bir çobana ayı saldırdı

AA
Dehşet verici olay Hakkari'de yaşandı..
Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.
Ayıyla boğuşurken yaralandı
Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Tedavi altına alındı
Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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