Hakkari'de bitmeyen kış! Kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu bir haftada açıldı Yüksekova ilçesinde yer yer 9 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu, ekiplerin bir hafta süren çalışması sonucu açılarak, yeniden ulaşım sağlandı..

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AA

Yurdun bir kısmı sıcak günleri yaşarken bir kısmı hala soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, olumsuz hava şartlarının etkisi altında.

Özellikle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 9 metreyi buldu..

Yolu açma çalışmaları bir hafta sürdü

İlçeye bağlı Esendere beldesindeki Süpürge Tepe Üs bölgesinin yolu, son günlerdeki yağışlar nedeniyle kapandı.

İlçe Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Ulaşıma açıldı

Karla kaplı üs bölgesinin yolu, ekiplerin bir hafta süren çalışması sonucu açıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)